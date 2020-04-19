Заместитель генерального директора "Шинника" Валерий Фролов прокомментировал информацию о том, что клуб может сняться с нынешнего розыгрыша ФНЛ.
"Информация о том, что мы можем сняться с ФНЛ неверна. Даже не знаю, откуда она взялась. Проблем с финансированием из-за ситуации с коронавирусом нет", - цитирует Фролова Sport24.
18 апреля сообщалось, что "Шинник", "Нижний Новгород" и "Мордовия" могут сняться с ФНЛ из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.
"Шинник" занимает восьмое место в таблице первенства ФНЛ.
В "Шиннике" сообщили, что проблем с финансированием из-за ситуации с коронавирусом в клубе нет
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