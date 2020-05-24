"Олимп" и "Долгопрудный" из ПФЛ объединились, Габулов - председатель совдира, Билялетдинов - тренер

Клубы из ПФЛ "Олимп" Химки и "Долгопрудный" объявили об объединении.

Сообщается, что новая команда будет называться "Олимп-Долгопрудный". Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов (ранее тренировал "Олимп"), Владимир Габулов будет председателем совета директоров, Тарас Воробель - президентом.



Клуб будет базироваться в Долгопрудном, домашние матчи команда станет проводить на стадионе "Салют".



- Если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место, - прокомментировал намерения нового клуба Габулов.



По итогам досрочно завершённого сезона ПФЛ "Долгопрудный" занял второе место в зоне Запад, "Олимп" стал шестым.