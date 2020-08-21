Сообщается, что 30-летний хорват не хочет выступать в ФНЛ. У футболиста есть варианты продолжения карьеры в балканском клубе. Радоньич и "Крылья" сейчас ведут переговоры о расторжении контракта.
В прошлом сезоне форвард провел 27 матчей и забил 4 гола.
"Матч ТВ"
Радоньич не хочет играть в ФНЛ и намерен покинуть "Крылья"
Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич хочет покинуть самарский клуб.
Sportbox.ru
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