Радоньич не хочет играть в ФНЛ и намерен покинуть "Крылья"

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич хочет покинуть самарский клуб.

Sportbox.ru

Сообщается, что 30-летний хорват не хочет выступать в ФНЛ. У футболиста есть варианты продолжения карьеры в балканском клубе. Радоньич и "Крылья" сейчас ведут переговоры о расторжении контракта.В прошлом сезоне форвард провел 27 матчей и забил 4 гола.