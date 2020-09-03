Секция мягких игрушек-2. Почему «Крылья» рискуют не вернуться в РПЛ

«Секцией мягких игрушек» самарские «Крылья Советов» окрестили в 2001 году. Когда команда, ставшая «летним чемпионом» (то есть занявшая первое место по итогам первого круга), вдруг начала чередовать яркие матчи с провальными и безвольными. В итоге в том году подопечные Александра Тарханова финишировали лишь пятыми, ситуация повторилась и на следующий год, и на последующий (вообще 9-е место).
После чего Герман Ткаченко решил променять красивую игру на результат и пригласил Гаджи Гаджиева, что вылилось в «бронзу».
Нынешние «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным и группой чертановской молодежи в общих чертах напоминают ту самую секцию мягких игрушек. Пошла игра, нет сопротивления соперника — получи, «Иртыш», пять мячей в кошелку. Или «Чайка» три. Или «СКА-Хабаровск» два.
Хотя нет, с «Чайкой» и Хабаровском результат во многом сделал лично Антон Зиньковский. Остальные так и крутились вокруг до около штрафной, разыгрывали комбинации, да только не забивали.
Вот и в Красноярске «Крыля» показали отрезками хороший футбол и удостоились комплиментов — от кого? От того самого Александра Тарханова, основателя «секции мягких игрушек-1». По словам Александра Федоровича, команда играет в футбол, это самый интересный коллектив ФНЛ, и когда он сыграется, придет к «Крыльям» и результат.
Однако сейчас ситуация гораздо хуже, чем в начале нулевых. И вот почему.
Да, тогда случались провалы (кстати, часто синусоида побед и поражений коррелировала с получением/задержкой зарплат/премиальных). Но и победы были не при отсутствии у соперника ресурсов к сопротивлению (как в этому году у Хабаровска и Омска), был серьезный уровень противостояния.
Сейчас малейшая организованность игры у соперника вызывает неразрешимые проблемы в «Крыльях», жуткие провалы в обороне и как следствие поражения. Почему так происходит?
А давайте оценим, кто и за что бьется. Перед командой поставлена конкретная задача возвращения в премьер-лигу. Работают ли в «Крыльях» над ее решением?
Пока выглядит так, что в клубе работают над снижением платежной ведомости (от Антона, Поповича и Радонича успешно избавились) и над продажей Пруцева (перебрался в «Сочи» спустя месяц после прихода) и Зиньковского. А в команде — над какими-то игровыми моделями, взаимопониманием и т. п.
Меж тем шесть туров уже позади, команда на 13-м месте в семи очках от требуемого по минимуму второго. Из речей Осинькина уже ушла повторявшаяся прежде мантра об очень длинном (42 тура) сезоне и игре, которая вот-вот появится и принесет результат.
Это при том, что результат приносит в основном Зиньковский, который, скорее всего, будет продан. А из чертановской когорты убедительно выглядит только Пруцев, который тоже будет продан. И кем и как достигать результата?
Кажется, Осинькин первым, как и полагается старшему, начал понимать, что он не в «Чертаново». А игроки этого еще не поняли.
Проблема в том, что молодые футболисты никогда еще в своей карьере не были в ситуации, когда с них есть жесткий конкретный спрос за результат. В детско-юношеском футболе главное ведь не сломать игрока физически и психологически, раскрыть его качества и т. п. Результат — приятное дополнение к развитию футболиста.
«Чертаново» - это тот же молодежный футбол в профессиональной упаковке. Осинькину и его подопечным была предоставлена возможность творить, экспериментировать, расти и развиваться. А потом лучших продадут в другие клубы, и вот там с них уже будет спрос.
Ну вот они перешли туда, где с них должен быть спрос. Но перешли такой «бандой», что, кажется, до сих пор ощущают себя в «Чертаново», где получилось — отлично, нет - ну не беда. Только антураж чуть иной, зарплаты стали повыше, да другой значок на майке.
Чтобы они почувствовали себя игроками «Крыльев Советов», они должны были быть интегрированы в этот клуб, где есть носители традиций, где есть люди, облеченные реальной ответственностью за результат. Которые передали бы молодым это понимание и набор требований, необходимых во «взрослом» футболе.
Вспомнить того же Зиньковского, которого несколько раз приходилось усаживать на скамейку, чтоб он подумал и перестроил свое мышление и соответственно свои действия на поле. Потому он теперь и выделяется среди бывших-нынешних (и, вероятно, скоро опять бывших) одноклубников своей «заматерелостью».
А кто сейчас носитель идеологии «Крыльев»? Получается, никто. Потому что политика с кардинальной сменой состава чуть ли не в каждое трансферное окно привела к тому, что в команде просто нет людей, успевших «прикипеть» к Самаре и «Крыльям» сердцем и душой, а не только зарплатной карточкой. Это не обвинение, это факт, насильно себя любить не заставишь, для этого нужно время и жизненные обстоятельства.
В итоге капитанит Гацкан, который сердцем и душой, так кажется, по-прежнему ростовчанин, а не самарец. И какой пример он показывает молодежи? Как в матче с «Велесом», безответственно получив две желтых на ровном месте? И вот уже его примеру следуют Чернов в том же матче и Карпов в Красноярске. Словосочетание «подвел команду» им на словах, наверное, знакомо, но переживают ли они за команду на самом деле, глубоко внутри себя?
Искренне переживают за родной город Божин и Голенков. Но Божина здесь давно не было, да и не тот у него характер, чтоб быть «носителем традиций». А Голенков и вовсе на птичьих правах в родном клубе, его удел пока — доказывать, что он достоин быть в старте. При живом Сергееве, за которого уплачено 17 миллионов.
Кстати, уже несколько матчей показали, что модель с одновременным нахождением на поле Сергеева и Голенкова дает больше остроты. Но Осинькин использует ее в качестве резервной, упорно веря в чертановца Сарвели, которому очень хочется объяснить, что по воротам надо бить, а не направлять мяч в сторону ворот, тогда больше шансов, что вратарь или защитники не успеют отреагировать. Все те же мягкие игрушки.
Осинькин ведь тоже большую часть карьеры отработал в молодежных командах без спроса за результат. И, похоже, не очень готов поступиться каким-то своими творческими принципами ради результата. В частности, работать и над обороной, а не только над атакующими действиями.
Другой крайностью была работа Андрея Тихонова, который так стремился работать ради результата, что так и осталось непонятным, есть ли у него собственные тренерские идеи. Но в карьере Тихонова и в бытность игроком всегда был очень жесткий спрос за результат (даже когда его «Спартак» громил всех подряд), он просто не мыслит иначе.
Не призываю Осинькина и К «наступать на горло собственной песне». Но хотелось бы все-таки увидеть больше заинтересованности в результате своей работы — не только в творческом плане, а именно в плане ответственности за результат.
Так получается, что внушать эту ответственность внутри самих «Крыльев», к сожалению, некому. «Носители традиций» - они в клубе только в составе административного персонала. И «снаружи» - те, кто живет в Самаре и пережил уже много смен тренеров и игроков. Те, кто собирается на трибунах «Самара арены». И на трибунах выездных стадионов.
Пора играть во взрослый футбол здесь и сейчас. А не просто ждать, когда позовут в еще более серьезный клуб, как Зиньковского и Пруцева.
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Секция мягких игрушек-2. Почему «Крылья» рискуют не вернуться в РПЛ
8 новичков и тренер из андреевского «Чертаново», но уже 7 очков отставания от зоны выхода в РПЛ после 6 туров. А лучший из новичков ушел в «Сочи» уже через месяц после переезда в Самару.
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