Вернутся ли "Крылья" в Премьер-лигу?

Да Нет





Секция мягких игрушек-2. Почему «Крылья» рискуют не вернуться в РПЛ

8 новичков и тренер из андреевского «Чертаново», но уже 7 очков отставания от зоны выхода в РПЛ после 6 туров. А лучший из новичков ушел в «Сочи» уже через месяц после переезда в Самару.