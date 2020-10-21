В "СКА-Хабаровск" показали первый день Юрана в качестве главного тренера (видео)
Российский специалист Сергей Юран приступил к работе в "СКА-Хабаровске".
Вчера, 21 октября, стало известно, что экс-наставник "Химок" возглавит команду ФНЛ, которая после 16 туров идёт на 14-м месте турнирной таблицы с 18 очками.
19 октября с поста главного тренера команды подал в отставку Алексей Поддубский, возглавлявший хабаровчан с марта 2019 года.
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