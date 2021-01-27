21-летний экс-игрок "Иртыша" погиб от ножевого ранения в уличной драке

Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов "Иртыша" Егор Дробыш.— ФК Иртыш (Омск) (@OmskFootball) January 27, 2021
Футбольный клуб "Иртыш" выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/4dinfVzKGv
Омский "Иртыш" сообщил о гибели 21-летнего экс-футболиста молодежной и основной команд Егора Дробыша. Игрок выступал на позиции опорного полузащитника, за первый состав провел 3 матча весной 2019 года.
По информации издания "Новый Омск", экс-футболист погиб в результате ножевых ранений, полученных поздно вечером 26 января, когда на шедших по одной из омских улиц Дробыша и его знакомого произошло нападение неизвестных с применением холодного оружия. Второй пострадавший находится в реанимации.