21-летний экс-игрок "Иртыша" погиб от ножевого ранения в уличной драке

Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов "Иртыша" Егор Дробыш.



Футбольный клуб "Иртыш" выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/4dinfVzKGv