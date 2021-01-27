21-летний экс-игрок "Иртыша" погиб от ножевого ранения в уличной драке

Бывший футболист молодежной и основной команд "Иртыша" Егор Дробыш скончался от ножевого ранения после ночного нападения на одной из улиц Омска.

Омский "Иртыш" сообщил о гибели 21-летнего экс-футболиста молодежной и основной команд Егора Дробыша. Игрок выступал на позиции опорного полузащитника, за первый состав провел 3 матча весной 2019 года.

По информации издания "Новый Омск", экс-футболист погиб в результате ножевых ранений, полученных поздно вечером 26 января, когда на шедших по одной из омских улиц Дробыша и его знакомого произошло нападение неизвестных с применением холодного оружия. Второй пострадавший находится в реанимации.

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Теги: Иртыш
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