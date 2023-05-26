Российский футбольный союз запустил работы по оборудованию системой ВАР манежа, на котором проводит домашние матчи Первой лиги красноярский "Енисей", сообщают СМИ.
По данным источника, в случае попадания в стыковые матчи за право выхода в РПЛ "Енисей" с высокой вероятностью проведет домашнюю стыковую игру в манеже. Сообщается, что РФС уже провел техническое обследование спортивного объекта, после чего началась перевозка в Красноярск необходимого для работы системы ВАР технического оборудования.
Ранее по итогам жеребьевки стыковых матчей стало известно, что в обеих парах, участники которых еще не определены, клубы Первой лиги проведут первую стыковую встречу на своем поле, ответная пройдет на стадионе представителя РПЛ. Красноярский "Енисей" за два тура до финиша розыгрыша Первой лиги с 50 очками в 32 матчах занимает четвертое место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, при этом находящаяся на третьей позиции "Алания" не получила необходимую для повышения в классе лицензию РФС-1.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": РФС начал подключение манежа "Енисея" к системе ВАР
По информации источника, в Красноярске начались работы по подключению манежа "Енисея" к системе ВАР.
Фото: ФК "КамАЗ"