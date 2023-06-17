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Губернатор Калининградской области: "Балтика" хочет повторить путь "Оренбурга", а не "Торпедо" или "Факела"

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что "Балтике" в РПЛ хотелось бы ровняться на "Оренбург", а не на "Торпедо" и "Факел".
Фото: ФК "Балтика"
- Все хотят повторить путь "Оренбурга". Есть три команды, которые вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, "Оренбург", "Факел" и "Торпедо". Совсем не хочется повторять путь "Торпедо" и не очень хочется повторять путь "Факела", потому что это путь постоянных нервов. Всем хочется повторять путь "Оренбурга". Помимо финансовых вопросов, все-таки есть очень серьезные подходы в том, как они работали на трансферах, как работали в плане стратегии тренерского штаба. Есть вещи, в которых мы ориентируемся как раз на "Оренбург". Будем стараться повторять их путь.

По итогам завершившегося сезона Первой лиги "Балтика" заняла вторую строчку в турнирной таблице и напрямую вышла в РПЛ. Напомним, калининградская команда выступит в высшем российском дивизионе впервые за 25 лет.

Российскую Премьер-лигу в минувшем сезоне покинули московское "Торпедо" и подмосковные "Химки", занявшие два последних места в таблице. Воронежский "Факел" по завершении сезона занял 14-е место и принимал участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ на будущий сезон. В двухматчевом противостоянии с "Енисеем" сильнее оказались воронежцы (1:0, 2:0).

"Оренбург" финишировал на седьмой позиции, обогнав такие клубы, как столичные "Локомотив", "Динамо" и вице-чемпиона предыдущего сезона - "Сочи".

Источник: "СЭ"


Балтика Торпедо Факел Оренбург
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