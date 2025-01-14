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Президент "Урала" Иванов: Ионов решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Алексей Ионов завершил карьеру футболиста.
Фото: ФК "Урал"
"Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек", - цитирует Иванова Odds.ru

Сегодня, 14-го января, екатеринбургский "Урал" объявил о расторжении контракта с нападающим Алексеем Ионовым по обоюдному согласию сторон. Алексей Ионов провел в составе екатеринбургского "Урала" во всех турнирах 37 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 400 тысяч евро.

На счету нападающего 39 матчей в составе национальной команды России и 4 забитых гола.

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