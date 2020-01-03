Лондонский "Арсенал" начал переговоры с защитником "Баварии" Жеромом Боатенгом, утверждает Sky Germany. Английский клуб планирует оформить трансфер 31-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Сам Боатенг, по слухам, уже успел переговорить с исполняющим обязанности главного тренера Ханси Фликом — игрок хочет покинуть "Баварию", и красные, судя по всему, не будут препятствовать уходу Жерома. "Бавария" оценивает футболиста в 15 млн евро.
В сезоне-2019/20 Боатенг провел 15 матчей за "Баварию" во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями. Игрок связан контрактом с мюнхенцами до лета 2021 года.
Sport24
"Арсенал" ведет переговоры с Жеромом Боатенгом
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