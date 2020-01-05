Тренер "Баварии" прокомментировал слухи о трансфере Алабы в "Челси"

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о возможном трансфере левого защитника команды Давида Алабы в лондонский "Челси"."Алаба здорово играет на позиции центрального защитника. Он доказал, что может руководить обороной всей команды, а это тот критерий, который присущ исключительно лидеру защиты. Давид полностью устраивает нас", — цитирует Флика Metro.Действующее соглашение Давида Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант обмена защитника на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле."Челси" набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль", набравший 58 очков в 20 матчах.