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Вратарь Украины Лунин - о том, почему не вышел в старте со Словакией: поражение в прошлой игре - это моя вина

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Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал свое непопадание в стартовый состав против команды Словакии на чемпионате Европы-2024.
Фото: "Чемпионат"
"Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда", – заявил Лунин.

Во втором туре группы Е сборная Украины встречалась с национальной командой Словакии. С первых минут ворота украинцев защищал Анатолий Трубин, украинская сборная одержала волевую победу со счетом 2:1. В первом туре группового этапа Украина с разгромным счетом 0:3 проиграла сборной Румынии, тогда место в воротах занял Андрей Лунин.

В группе Е сразу три команды имеют по три очка - Украина, Румыния и Словакия, у румынов есть одна игра в запасе. На последней четвертой строчке располагаются сборная Бельгии, "красные дьяволы" в первом своем матче проиграли словакам (0:1), у бельгийцев есть одна игра в запасе, которую они проведут с командой Румынии сегодня, 22 июня.

Источник: ua.tribuna.com.

Андрей Лунин Сборная Украины Сборная Словакии Чемпионат Европы Евро-2024
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