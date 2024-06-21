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Вратарь Украины Лунин - о том, почему не вышел в старте со Словакией: поражение в прошлой игре - это моя вина
Голкипер сборной Украины и мадридского "
Реала
" Андрей Лунин прокомментировал свое непопадание в стартовый состав против команды Словакии на чемпионате Европы-2024.
Фото: "Чемпионат"
"Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда", – заявил Лунин.
Во втором туре группы Е сборная Украины встречалась с национальной командой Словакии. С первых минут ворота украинцев защищал Анатолий Трубин, украинская сборная одержала волевую победу со счетом 2:1. В первом туре группового этапа Украина с разгромным счетом 0:3 проиграла сборной Румынии, тогда место в воротах занял Андрей Лунин.
В группе Е сразу три команды имеют по три очка - Украина, Румыния и Словакия, у румынов есть одна игра в запасе. На последней четвертой строчке располагаются сборная Бельгии, "красные дьяволы" в первом своем матче проиграли словакам (0:1), у бельгийцев есть одна игра в запасе, которую они проведут с командой Румынии сегодня, 22 июня.
Источник: ua.tribuna.com.
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Андрей Лунин
Сборная Украины
Сборная Словакии
Чемпионат Европы
Евро-2024
Сегодня, 12:01
Опубликовал:
Артем Сазонов
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