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Петржела: Дзюба и Роналду похожи тем, что хотят играть, как раньше, но уже не могут

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о выступлении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и сравнил его с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: Getty Images
"Эмоции Роналду не удивляют. Возрастным игрокам психологически сложно принять тот факт, что они проигрывают конкуренцию молодым, и конец их карьеры скоро наступит. Но так устроено тело футболиста – с каждым годом после 30 лет оно становится все хуже и хуже. Дзюба и Роналду? Их невозможно сравнивать в плане мастерства. Это даже звучит странно. Но они схожи в том, что хотят играть, как раньше, но уже не могут", - заявил Петржела.

39-летний Криштиану Роналду участвует в Чемпионате Европы-2024 в Германии в составе сборной Португалии. Нынешний Евро для 5-кратного обладателя "Золотого Мяча" - 6-й в карьере. Криштиану Роналду принял участие во всех 4-х матчах своей команды на турнире и записал на свой счет 1 голевую передачу.

В 1/8 финала турнира Португалия одержала победу над сборной Словении (0:0 - в основное время и 3:0 - в серии пенальти). На исходе второго овертайма капитан португальской сборной не реализовал пенальти. Голкипер Словении Ян Облак справился с ударом Роналду. В серии пенальти Роналду уже не промахнулся.

Источник: "РБ Спорт"

Криштиану Роналду Артем Дзюба Властимил Петржела Сборная Португалии Чемпионат Европы Евро-2024
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