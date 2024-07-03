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Петржела: Дзюба и Роналду похожи тем, что хотят играть, как раньше, но уже не могут
Экс-наставник "
Зенита
" Властимил Петржела высказался о выступлении форварда сборной Португалии
Криштиану Роналду
и сравнил его с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: Getty Images
"Эмоции Роналду не удивляют. Возрастным игрокам психологически сложно принять тот факт, что они проигрывают конкуренцию молодым, и конец их карьеры скоро наступит. Но так устроено тело футболиста – с каждым годом после 30 лет оно становится все хуже и хуже.
Дзюба
и Роналду? Их невозможно сравнивать в плане мастерства. Это даже звучит странно. Но они схожи в том, что хотят играть, как раньше, но уже не могут", - заявил Петржела.
39-летний
Криштиану Роналду
участвует в Чемпионате Европы-2024 в Германии в составе сборной Португалии. Нынешний Евро для 5-кратного обладателя "Золотого Мяча" - 6-й в карьере. Криштиану Роналду принял участие во всех 4-х матчах своей команды на турнире и записал на свой счет 1 голевую передачу.
В 1/8 финала турнира Португалия одержала победу над сборной Словении (0:0 - в основное время и 3:0 - в серии пенальти). На исходе второго овертайма капитан португальской сборной не реализовал пенальти. Голкипер Словении Ян Облак справился с ударом Роналду. В серии пенальти Роналду уже не промахнулся.
Источник: "
РБ Спорт
"
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Криштиану Роналду
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Сборная Португалии
Чемпионат Европы
Евро-2024
Сегодня, 14:07
Опубликовал:
Aslan Arshba
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