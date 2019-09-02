Александр Самедов: Алексей Миранчук сейчас в хорошей форме, но в сборной есть кем его заменить

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не считает катастрофическим отсутствие в составе сборной Росии хавбека Алексея Миранчука. Напомним, полузащитник "Локомотива" не сыграет в предстоящих играх отборочного этапа Евро-2020 из-за травмы.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"