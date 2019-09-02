Александр Самедов: Алексей Миранчук сейчас в хорошей форме, но в сборной есть кем его заменить
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не считает катастрофическим отсутствие в составе сборной Росии хавбека Алексея Миранчука. Напомним, полузащитник "Локомотива" не сыграет в предстоящих играх отборочного этапа Евро-2020 из-за травмы.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
"Всё нормально, время есть. Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить", — цитируют "Известия" Самедова.
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