"Проходных матчей вообще не бывает. Тем более, Шотландия — одна из самый сильных команд нашей отборочной группы, очень хорошо играет у себя дома. Думаю, шотландцы сделают все, чтобы хорошо выступить на глазах у своих болельщиков. Но и наши отдадут все, чтобы на этом стадионе не уступить и добиться наилучшего результата. Я думаю, что игра будет интересная и очень трудной для нашей сборной.
Я не думаю, что мы будем играть только обороняясь. Как и шотландцам, нам нужны три очка. Мне некорректно высказываться о тактике на матч. Но я уверен, что мы должны выглядеть достойно. Вы же видите: у нас опытные игроки, отличное сочетание молодых со зрелыми. Мы — точно команда не для битья. Мы в курсе, что в команде очень хорошая, позитивная обстановка, настрой боевой", - приводит слова Прядкина "Спорт-экспресс".
Сергей Прядкин — о матче с Шотландией: сборная России — точно команда не для битья
Президент РПЛ Сергей Прядкин, прибывший в Глазго в составе делегации сборной России, поделился ожиданиями на отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии.
Фото: РИА Новости
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