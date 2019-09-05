Сергей Прядкин — о матче с Шотландией: сборная России — точно команда не для битья

Президент РПЛ Сергей Прядкин, прибывший в Глазго в составе делегации сборной России, поделился ожиданиями на отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии.

Фото: РИА Новости