Андрей Чернышов — о победе сборной России: мы показали солидную игру, обыгран прямой конкурент

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Андрей Чернышов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.