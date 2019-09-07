Андрей Чернышов — о победе сборной России: мы показали солидную игру, обыгран прямой конкурент
Бывший тренер "Спартака" и сборной России Андрей Чернышов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (2:1) в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
"Россия показала солидную игру. Шотландцы только в первые десять минут и в концовке встречи имели преимущество во владении мячом. А так россияне выглядели солидно. Наши ребята не растерялись после пропущенного мяча и это говорит о том, что у команды есть характер. В концовке шотландцы прибавили, что естественно, но наши выстояли, более того проводили хорошие контратаки и могли увеличить преимущество. Очень важная победа — обыгран прямой конкурент, да еще на его поле", — сказал Чернышов в беседе с Sport24.
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