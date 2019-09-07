Ролан Гусев: не знаю, за что критиковали Жиркова. Стоит только поаплодировать ему
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об игре хавбека «Зенита» и национальной команды Юрия Жиркова. Накануне россияне в квалификации чемпионата Европы 2020 года обыграли Шотландию (2:1), а Жирков отметился голом.
Фото: "Спорт-экспресс"
«Я не знаю, за что критиковали Юру. Он проводит сейчас прекрасный сезон, он находится в хорошей форме. И в таком возрасте — показывать такой футбол… Стоит только поаплодировать ему. Мне сложно сказать, если есть альтернатива ему. Для меня Юра на этой позиции самый сильный», — сказал Гусев в беседе с Sport24.
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