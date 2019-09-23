Футбольная ассоциация Узбекистана расторгла контракт с главным тренером сборной Купером

Футбольная ассоциация Узбекистана на официальном сайте объявила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Эктором Купером. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фото: РИА Новости

6 августа 2018 года Купер был назначен главным тренером национальной сборной Узбекистана. Футбольная ассоциация Узбекистана заключила с ним контракт на три года с возможностью продления ещё на год. Перед Купером была поставлена задача подготовки к успешному выступлению на Кубке Азии 2019 года и выводу сборной в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.



В январе узбекистанцы выбыли из Кубка Азии-2019, уступив в 1/8 финала по пенальти Австралии. 5 сентября сборная Узбекистана проиграла Палестине (0:2) в первом туре второго раунда отборочного этапа к чемпионату мира — 2022.