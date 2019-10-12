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18 английских фанатов арестовали после столкновения с полицией в Праге

В общей сложности 18 фанатов сборной Англии, устраивавших беспорядки перед матчем квалификации Евро-2020 против Чехии, были арестованы в Праге. Все 18 задержанных к настоящему моменту освобождены, сообщает Министерство иностранных дел Чехии.

11 октября сотни английских фанатов заполнили площадь в Старом городе, где пели песни, распивая алкогольные напитки. Полицейские реагировали на это спокойно, изредка делая поклонникам "трех львов" небольшие замечания. Ближе к 19:00 по местному времени английские болельщики начали швырять в представителей власти бутылки. Полиции пришлось воспользоваться помощью оглушающих гранат, чтобы задержать нарушителей спокойствия. Как сообщает The Independent, один из фанатов при этом получил повреждения, позже ему оказали медицинскую помощь.

Сам матч завершился поражением англичан со счетом 1:2, которые до этого не проигрывали в квалификации Евро и ЧМ на протяжении 10 лет.

Sport24.ru


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Теги: Сборная Англии Сборная Чехии
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