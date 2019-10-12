Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Люксембургом в матче квалификации Евро-2020 (3:0).
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Люксембургом в матче квалификации Евро-2020 (3:0).
"Рад, что мне удалось забить на столь особенном для меня стадионе. Счастлив, что сумел внести вклад в победу, которая приблизила нас к цели", — написал Роналду в твиттере.
Гол в игре с Люксембургом стал для Роналду 9-м в пяти последних матчах за сборную и 699-м для футболиста в карьере.
Sport24.ru
Роналду: рад, что удалось забить на столь особенном для меня стадионе
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