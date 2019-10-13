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Мостовой: нынешняя сборная лучшая в истории? Глупости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что нынешняя национальная команда — сильнейшая в истории.

"Вопрос с досрочным выходом на Евро неактуальный. В плане того, что какая разница, сегодня или завтра. У нас игры с Кипром и Сан-Марино, а другим тоже играть свои матчи. Ключевая игра для нас была в Глазго, которую мы успешно переломили и добились победы.

Я не знаю, кто определяет, что это лучшая сборная России, но глупости. У нас очень любят отрывать Советский Союз, потом приплетают. Со статистикой тоже, где-то пишут с учётом СССР, где-то без него. По моему мнению, наша сильнейшая сборная была в 1994-1996 годах. По классу, мастерству мы все играли в Европе и были одними из лучших. Со сборной тогда не складывалось, но и у нынешней сборной складывается далеко не всё. Она ещё ничего не выиграла и ничего не добилась", - цитирует Мостового "Чемпионат".


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Теги: Мостовой Сборная России Сборная Кипра
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