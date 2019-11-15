Петржела: Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко не сможет составить конкуренцию Артему Дзюбе в сборной России.

Фото: ТАСС