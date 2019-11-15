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Петржела: Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко не сможет составить конкуренцию Артему Дзюбе в сборной России.
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко не сможет составить конкуренцию Артему Дзюбе в сборной России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино только двух форвардов — Дзюбу и Комличенко.

"Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него", — приводят слова Петржелы "Известия".

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Теги: Комличенко Петржела Дзюба Сборная России Чемпионат Европы
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