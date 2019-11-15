"Есть федерация, есть технический спонсор, есть нюансы, которые должны доработать. Но в команде эта тема не обсуждается. Наша нынешняя форма раньше тоже никому не нравилась. Всегда есть вопросы, на которые без нас ответят. Мы спокойно будем играть в той форме, которая будет. Давайте лучше говорить о футболе", — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.
10 лет назад у нас тоже была отличная сборная. Какая лучше?
Черчесов: будем играть в форме, которая будет. Нынешняя раньше тоже никому не нравилась
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новой форме национальной команды, которая вызвала дискуссию у болельщиков. Немецкому производителю спортивной одежды Adidas пришлось комментировать эту ситуацию.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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