Манчини: приятно побить рекорд легендарного Поццо

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над "Боснией и Герцеговиной" (3:0) в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Итальянцы одержали 10-ю победу подряд, установив новый рекорд.Предыдущее достижение — 9 побед кряду было достигнуто в 1938 году сборной Италии под руководством Витторио Поццо."Это очень приятно. Было бы неправдой утверждать, что неприятно побить рекорд легендарного Витторио Поццо. Мы счастливы.Это было отличное выступление. Мы знали, что будете нелегко, поскольку Босния крепкая команда, сильная, с техничными футболистами.Что касается неудач, которые преследовали сборную совсем недавно, таков футбол. Иногда вы проигрываете, хотя не заслуживаете. Но это приходится принять. Ребята были открыты к новым идеям, поэтому все складывается хорошо", — цитирует Манчини Football Italia.