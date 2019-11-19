Бывший футболист сборной России и "Спартака" Андрей Тихонов дал интервью, в котором поделился мнением о российской национальной команде. Под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 и досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
"Сборную Станислава Черчесова по праву называют чемпионами наших сердец?" — спросили у Тихонова во время интервью.
"Своей игрой на чемпионате мира она заслужила это звание, и сейчас с гордостью его несет. Хотя в то, что сборная России выиграет Евро-2020, не верю — при всем уважении к своему одноклубнику Станиславу Саламовичу Черчесову. Только надеюсь…" — ответил экс-спартаковец, слова которого приводит "Спорт уик-энд".
Тихонов: не верю, что Россия выиграет Евро-2020. Но надеюсь
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