Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал тот факт, что национальная команда Португалии будет посеяна из третьей корзины перед жеребьевкой чемпионата Европы 2020 года.
"Португалия в третьей корзине — это нелогично. Это одна из лучших команд Европы и действующий чемпион континента. Однако посев формируется из результатов отбора, в первой корзине всего шесть мест, поэтому некоторые команды попали во вторую и третью", — сказал Манчини в интервью Rai Sport.
Португалия попала в третью корзину вместе с Турцией, Австрией, Швецией, Данией и Чехией.
Жеребьевка состоится 30 ноября в Дублине.
Sport24
Манчини: Португалия в третьей корзине на Евро-2020 — это нелогично
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