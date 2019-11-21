Манчини: Португалия в третьей корзине на Евро-2020 — это нелогично

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал тот факт, что национальная команда Португалии будет посеяна из третьей корзины перед жеребьевкой чемпионата Европы 2020 года."Португалия в третьей корзине — это нелогично. Это одна из лучших команд Европы и действующий чемпион континента. Однако посев формируется из результатов отбора, в первой корзине всего шесть мест, поэтому некоторые команды попали во вторую и третью", — сказал Манчини в интервью Rai Sport.Португалия попала в третью корзину вместе с Турцией, Австрией, Швецией, Данией и Чехией.Жеребьевка состоится 30 ноября в Дублине.