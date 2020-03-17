Чемпионат Европы перенесён на 2021-й год из-за коронавируса

Норвежская футбольная ассоциация в Twitter сообщила, что чемпионат Европы - 2020 перенесён на лето следующего года.

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Союз УЕФА сегодня провёл видеоконференцию, на которой было принято решение о переносе чемпионата Европы на следующий год.



Произошло это по причине распространения коронавируса в Европе.



Чемпионат Европы пройдёт летом 2021-го года в период с 11 июня по 11 июля.



Евро-2020 был запланирован на лето текущего года и должен был пройти с 12 июня по 12 июля. В честь 60-летнего юбилея турнира, европейское первенство планировали провести в 12 городах и 11 странах. В России матчи Евро были запланированы в Санкт-Петербурге.