Бонуччи: Ван Дейк и Кьеллини - в топ-5 защитников мира

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча против команды Нидерландов в рамках Лиги Наций.

Фото: ФК "Ливерпуль"

"Нам повезло, что мы сможем увидеть встречу Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка – двух из пяти лучших защитников мира. Ван Дейк доказал, что заслуживает "Золотой мяч", а Кьеллини был лучшим на протяжении 15 лет.



Нидерланды играют в защите не так, как Италия. Они больше рассчитывают на физическую подготовку, а мы сосредоточены на тактической", - сказал итальянец.



Матч "Нидерланды" - "Италия" состоится 7 сентября в Амстердаме. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по Москве.



По итогам 1-го тура Лиги наций сборная Нидерландов занимает 1 место в 1-й группе Лиги А после минимальной победы над Польшей (1:0). Итальянцы же свой первый матч сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).



Источник: Football Italia

