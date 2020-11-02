"Он только один раз вышел у себя в клубе, на тот сбор он не приехал из-за травмы. Сейчас он не играет, но нам важно, чтобы покинувший Россию игрок приехал, мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение. Нужно посмотреть, где всё ушло в лучшую сторону. Для него тоже будет психологическая подпитка с приездом в Россию. Мы его поддержим, но мы вызываем его для помощи на поле", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что в минувшее трансферное окно Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" за 14,5 млн евро. За итальянскую команду россиянин провел всего 1 матч, выйдя на поле игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном" (0:4). В дебютной встрече Миранчук отличился забитым голом.
Черчесов объяснил вызов Алексея Миранчука в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомменитировал вызов в национальную команду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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