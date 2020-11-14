Аршавин: турки — фавориты в матче с Россией

Экс-нападающий " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча Лиги наций УЕФА Турция - Россия.

Фото: "Матч ТВ"

"Мне кажется, может дебютировать Сафонов. Не скажу, что с трепетом жду игры, матч как матч.



Придется трудно, как мне кажется, турки — фавориты в этой встреч", — сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".



Напомним, что встреча сборных Турции и России состоится завтра, 15 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени. Месяцем ранее команды сыграли вничью со счетом 1:1.