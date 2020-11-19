- Вопросов к тренерскому штабу много сегодня. Да, с Турцией сыграли достойно, так я об этом и говорил. А сегодня результат печальный. Это позор, прежде всего первый тайм. Думаю, Станислав Саламович это тоже понимает. Что касается разговоров о его уходе - это вообще не мое дело, но критики сейчас в его адрес будет много. Всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов, - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сборная России в ноябре 2020 года продолжила свою безвыигрышную серию, которая теперь составляет уже 6 матчей. 12 ноября в товарищеском матче в Кишиневе подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью со сборной Молдавии со счетом 0:0. Через3 дня сборная России уступила в Стамбуле Турции со счетом 2:3, проведя полтора тайма в меньшинстве и получив спорный пенальти. 18 ноября наша национальная команда разгромно проиграла в Белграде Сербии 0:5.
Мостовой: пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов
Экс-игрок сборной России и телеэксперт Александр Мостовой дал комментарий о матче 6 тура Лиги наций Сербия - Россия.
Фото: РИА Новости
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