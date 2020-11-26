"Созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи", - сказал Дзюба.
Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи после скандального видео с его участием. Игрок был лишен капитанской повязки в национальной команде.
Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге Наций и осталась в дивизионе В. Соперниками российской команды были Венгрия, Сербия и Турция.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 13 матчей и забил 7 мячей.
Источник: RT
Дзюба: обсудили с Черчесовым нашу ситуацию. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: РИА Новости
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