- Позвал бы я Дзюбу в команду в нынешней ситуации, если бы был тренером сборной? Отвечу так: есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть еще люди. При всем уважении к Станиславу Саламовичу я не думаю, что это только его решение. Конечно, я могу ошибаться, но это мое мнение. Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами, - цитирует Глушакова Sport24.
Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба не был вызван на очередной сбор национальной команды после того, как оказался в эпицентре скандальной ситуации с широко распространившимся в интернете компрометирующим игрока видеороликом. Сборная России неудачно выступила в ходе ноябрьского окна ФИФА: сыграла вничью в товарищеской игре со сборной Молдавии 0:0, уступила сборной Турции 2:3 в рамках группового турнира Лиги наций и в этом же соревновании разгромно проиграла 0:5 команде Сербии.
Глушаков: не думаю, что невызов Дзюбы - это решение только Черчесова
Экс-хавбек сборной России Денис Глушаков высказал мнение о ситуации с невызовом форварда "Зенита" Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
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