Американский "Торонто" опроверг возможность трансфера Арьена Роббена

Американский клуб "Торонто" назвал недостоверной информацию о возможном подписании полузащитника "Баварии" Арьена Роббена.Ранее сообщалось, что клуб МЛС готов заключить соглашение с 35-летним голландцем до конца 2019 года.Напомним, Роббен покинет "Баварию" по окончании сезона как свободный агент.