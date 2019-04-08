Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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Американский "Торонто" опроверг возможность трансфера Арьена Роббена

Американский клуб "Торонто" назвал недостоверной информацию о возможном подписании полузащитника "Баварии" Арьена Роббена.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС готов заключить соглашение с 35-летним голландцем до конца 2019 года.

Напомним, Роббен покинет "Баварию" по окончании сезона как свободный агент.

ESPN
Теги: Роббен Бундеслига Бавария
Сегодня, 13:10
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#1  syapa  Кострома (Сегодня, 13:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Я всегда считал, что Торонто - это Канада.
И вроде ничего не менялось за последнее время)
Или американцы аннексировали провинцию Онтарио?)
Регистрация: 4.09.2014 [жалоба]
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