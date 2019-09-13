» » Александр Глеб: в "Штутгарте" первое время меня называли даже не по имени — просто "русский"

Александр Глеб: в "Штутгарте" первое время меня называли даже не по имени — просто "русский"

"Я всегда скучал по Беларуси, когда только начинал, молодой ещё. Мы с братом уехали в Германию, а там ты предоставлен сам себе. В принципе немцы особо мне не помогали. В команде меня вообще называли "русским" первое время. Даже не по имени — просто "русский". Я говорю: "Я из Беларуси".

Потом со временем начал вливаться, а легче стало, когда играть начал, другое отношение совсем. Однако всё время скучал по родине, когда выпадали выходные, сразу летел домой. На адаптацию ушло полтора года, я вообще, честно говоря, хотел вернуться. Первые полгода были адскими. Но брат рядом был, он поддерживал, ему легче всё давалось, он за юношескую команду играл, а у меня во взрослой команде конкуренция, мужики здоровые, если ты кого-то обвёл, тебя сразу старики от злости просто сносили. Постоянно был в шишках, синяках, ноги болят… Самое сложное — это адаптация и язык, который надо было учить", — цитирует Глеба сайт телеканала "Матч".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бундеслига Штутгарт Глеб
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Элдор Шомуродов — лучший игрок "Ростова" по итогам июля и августа
Михаил Галактионов: Умяров оставил очень приятное впечатление в молодежной сборной России
"Тамбов" анонсировал матч с ЦСКА афишей фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Игорь Лещук: если кто-то в "Динамо" позволял себе где-то недобежать, Денисов пихал так, что было страшно 1
Рашид Рахимов: люди, которые составляют нам календарь, наверное, не понимают, что делают, или делают это нарочно
"Зенит" — "Арсенал": на матче 9-го тура РПЛ ожидается до 45 тысяч зрителей
Александр Глеб: в "Штутгарте" первое время меня называли даже не по имени — просто "русский" 1
Цорн против расизма. «Спартак» будет судиться с журналистом 4
Василий Уткин: сейчас в истории с Мамаевым и Кокориным наступило время беспредела. Происходит скотство 15
Игорь Лещук: когда был в дубле, мне писали: "Ты мясной, играть в "Динамо" не должен" 1
Илья Абаев: мне было все равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер
УЕФА оштрафовала суперлигу Швейцарии за участие "Сьона" в Лиге Европы 2
В РФС ответили на критику "Локомотива" из-за даты проведения матча Кубка России 2
Артем Ребров: Самедов — пример для молодого поколения не только на поле
Мама мальчика с прической Ибрагимовича: мы её отстояли, спасибо всем большое 14
Илья Абаев: Смородская однажды вызвала и спросила: "Вы что, не тренируете левый угол?" 4
Джордан Ларссон: слышал, что движение на дорогах в Москве может стать проблемой, но не представлял масштабов 2
В Бельгии арестован экс-генменеджер "Андерлехта"
Гендиректор "Спартака": у нас есть философия футбола, Кононов ее озвучивал. Я поддерживаю 1
Виктория Лопырева выложила комплиментарное фото с Франческо Тотти
Гендиректор "Шахтера": такое впечатление, что "Манчестер Сити" участвует в чемпионате Украины
Цорн заявил, что "Спартак" не будет отзывать заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова 4
Горан Алексич покинул пост главного тренера "Тюмени"
Гендиректор "Спартака": Шюррле дает импульс команде, с ним даже тренеры советуются 4
Илья Абаев рассказал, как неизвестные обстреляли базу "Анжи"
Томас Цорн: я не против, если Каррера придет на "Спартак", но это может создать конфликт 10
Борис Игнатьев: "Локомотиву" точно не будет просто с "Сочи". У южан отличный подбор футболистов 3
Сергей Кирьяков: ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, но "Тамбов" точно даст бой
Артем Дзюба: не могу сказать, что матч с "Арсеналом" для меня принципиальный 1
Матиас Норманн: "Ростов" сфокусирован только на себе
Все новости