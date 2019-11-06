» » Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"

Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"

Бывший нападающий "Баварии" Мирослав Клозе назначен вторым ассистентом исполняющего обязанности главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика. До сегодняшнего дня Клозе тренировал юношескую команду "Баварии" U17.

Первым помощником Флика ранее был назначен Герман Герланд. Флик, Герланд и Клозе будут готовить "Баварию" к матчу 11-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии", который состоится 9 ноября в Мюнхене.

После 10 туров дортмундская "Боруссия" с 19 набранными очками идет второй в турнирной таблице Бундеслиги, а "Бавария" с 18 очками располагается на четвертой строчке.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клозе Бавария Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кутепов из-за травмы выбыл на 3-4 недели
Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы 1
Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"
Черчесов: Крыховяк - ключевой игрок для "Локомотива", но он не Месси
"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы 7
Роналдо намерен купить португальский клуб 1
Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды 8
Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство
Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят 2
Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 5
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 3
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 8
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 2
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 4
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 2
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 6
Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу" 11
Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой 1
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите 25
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется 3
Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении 2
"Реал" намерен приобрести Обамеянга
Все новости