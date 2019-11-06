Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"

Бывший нападающий "Баварии" Мирослав Клозе назначен вторым ассистентом исполняющего обязанности главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика. До сегодняшнего дня Клозе тренировал юношескую команду "Баварии" U17.Первым помощником Флика ранее был назначен Герман Герланд. Флик, Герланд и Клозе будут готовить "Баварию" к матчу 11-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии", который состоится 9 ноября в Мюнхене.После 10 туров дортмундская "Боруссия" с 19 набранными очками идет второй в турнирной таблице Бундеслиги, а "Бавария" с 18 очками располагается на четвертой строчке.