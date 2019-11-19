Стал известен кандидат на замену Нойеру в "Баварии"

"Бавария" подыскивает замену для своего основного голкипера Мануэля Нойера.Как сообщает Sport1.de, главным кандидатом на смену чемпиону мира — 2014 остается Александра Нюбеля из "Шальке-04".Летом у 23-летнего стража ворот "горняков" истекает срок действия соглашения. В текущем сезоне Нюбель отыграл в 11 матчах немецкой Бундеслиги и пропустил 14 мячей.Что же касается контракта Нойера с "Баварией", то он рассчитан до лета 2021 года.