Нойер: возможно, однажды захочу покинуть "Баварию" и поиграть за границей

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не исключил, что однажды ему захочется выступать заграницей."Я никогда не говорил, что закончу карьеру в Германии. Но я также не говорил, что покину "Баварию".В настоящее время не представляю себя за границей, но знаю, что все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого. Чувствую себя хорошо здесь и не хотел бы обязательно уезжать отсюда", — цитирует Нойера Kicker.Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года.