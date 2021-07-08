Напомним, 1 июля у 29-летнего голкипера истекло трудовое соглашение с сине-бело-голубыми. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
Лунев - воспитанник московского "Торпедо". За "Зенит" Андрей выступал с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги вратарь провел 12 матчей, в которых пропустил 12 голов и трижды сыграл на "ноль". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: Лунев подпишет двухлетний контракт с "Байером"
Экс-вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев в ближайшие дни подпишет контракт с леверкузенским "Байером" на два года.
Фото: ФК "Зенит"
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