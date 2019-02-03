Милан (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Рома03.02.19Милан
Милан10.02.19Кальяри
Сыгранные
Милан0 - 026.01.19Наполи
Дженоа0 - 221.01.19Милан

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"Милан" вернулся в борьбу за Янника Карраско

"Милан" попробует подписать полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско перед закрытием трансферного окна, утверждает Football Italia.

Сообщается, что китайский клуб снизил свои финансовые требования по трансферу 25-летнего хавбека.

На бельгийца также претендуют "Арсенал" и "Интер".
Теги: Серия А Милан Карраско
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