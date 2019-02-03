"Милан" вернулся в борьбу за Янника Карраско

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Милан (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
|Предстоящие
|Рома
|03.02.19
|Милан
|Милан
|10.02.19
|Кальяри
|Сыгранные
|Милан
|0 - 026.01.19
|Наполи
|Дженоа
|0 - 221.01.19
|Милан
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