Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Рома 35 59
7 Лацио 36 58
8 Торино 35 57
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 36 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Дженнаро Гаттузо: "Милану" не хватает стабильности

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Фиорентиной" (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии.

"У нашей команды есть сильные и слабые стороны. Мы упустили слишком много шансов, чтобы остаться в топ-4. Нам нужно быть более зрелыми. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевых моментах. Наша проблема в том, что нам не хватает стабильности. Как только мы перестаем владеть мячом, создавать пространство и коридор для передач, мы становимся статичными и перестаем играть в футбол", - цитирует Гаттузо Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаттузо Милан Фиорентина Серия А
Сегодня, 11:32
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