Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Лацио
|36
|58
|8
|Торино
|35
|57
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Дженнаро Гаттузо: "Милану" не хватает стабильности
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Фиорентиной" (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии.
"У нашей команды есть сильные и слабые стороны. Мы упустили слишком много шансов, чтобы остаться в топ-4. Нам нужно быть более зрелыми. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевых моментах. Наша проблема в том, что нам не хватает стабильности. Как только мы перестаем владеть мячом, создавать пространство и коридор для передач, мы становимся статичными и перестаем играть в футбол", - цитирует Гаттузо Football Italia.
"Спорт-Экспресс"
"У нашей команды есть сильные и слабые стороны. Мы упустили слишком много шансов, чтобы остаться в топ-4. Нам нужно быть более зрелыми. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевых моментах. Наша проблема в том, что нам не хватает стабильности. Как только мы перестаем владеть мячом, создавать пространство и коридор для передач, мы становимся статичными и перестаем играть в футбол", - цитирует Гаттузо Football Italia.
"Спорт-Экспресс"
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