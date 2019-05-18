Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков "Ювентуса"

Экс-наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, об увольнении которого стало известно 17 мая, настаивал на необходимости обновить состав команды к предстоящему сезону.По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену. В список кандидатов на вылет попали Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро.