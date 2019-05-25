"Фрозиноне" и "Кьево" сыграли вничью

"Фрозиноне" и "Кьево" сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Италии (0:0).

Чемпионат Италии

38 тур

"Фрозиноне" – "Кьево" 0:0

"Фрозиноне": Барди, Ариаудо, Бригенти, Капуано, Дзампано (Чофани, 64), Саммарко, Вальцания (Майелло, 46), Бегетто, Паганини, Дьонизи (Тротта, 82), Чано

"Кьево": Шемпер, Андреолли, Цесар, Фрей, Ярошински, Депаоли, Ригони, Диуссе (Бурручага, 33), Вигнато (Пиазон, 62), Пуччарелли (Джувара, 79), Пеллисье

Предупреждения: Вальцания, 32, Депаоли, 36, Чано, 52
Теги: Фрозиноне Кьево Серия А
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