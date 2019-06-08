Блез Матюиди пожаловался на расизм в Италии

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Франции по футболу Блез Матюиди рассказал о проявлениях расизма, с которыми повстречался за время своей карьеры, проведенной в Италии. По его словам, он стал жертвой оскорблений на почве расизма в матче 30-го тура Серии А против "Кальяри"."Это был один из худших моментов в моей карьере. Подобное уже происходило на том же стадионе год назад. Моей первой реакцией на этот раз было желание остановить матч. Но я не мог уйти с поля. Ведь шла игра, на поле были мои партнеры, дело не только во мне. Плюс я сказал себе, что если уйду, то дам этим людям силу, а я этого не хочу. На стадионе было 20 тысяч фанатов и не все такие, как эти. Зачем наказывать большинство из-за кучки идиотов?" — цитирует Матюиди L'Equipe.