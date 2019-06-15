"Аталанта" готова заплатить за Малиновского 15 млн евро

Итальянский клуб продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника "Генка" Руслана Малиновского. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Аталанта" надеется, что "Генк" пойдёт на уступки и снизит цену на украинского хавбека до 15 млн евро. Футболист уже дал согласие на переезд.

Напоминаем, что ранее интерес к игроку проявлял "Спартак".
Теги: Малиновский Генк Аталанта
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