Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" через три недели после подписания

Защитник Мартин Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию. Об этом сообщают итальянские СМИ.Напомним, Шкртел всего три недели назад подписал однолетнее соглашение с итальянским клубом. Причины прекращения сотрудничества между игроком и клубом пока не называются.34-летний словак за карьеру выступал в составе "Зенита", "Ливерпуля" и "Фенербахче". В качестве игрока петербургской команды Шкртел становился чемпионом России в 2007 году.