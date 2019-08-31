Защитник Мартин Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Напомним, Шкртел всего три недели назад подписал однолетнее соглашение с итальянским клубом. Причины прекращения сотрудничества между игроком и клубом пока не называются.
34-летний словак за карьеру выступал в составе "Зенита", "Ливерпуля" и "Фенербахче". В качестве игрока петербургской команды Шкртел становился чемпионом России в 2007 году.
Sport24
Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" через три недели после подписания
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