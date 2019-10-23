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Наингголан считает, что Конте без ума от его игры

Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан признался, что является поклонником работы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

"Мне бы хотелось, чтобы меня тренировал Конте. Он был просто без ума от моей игры. Антонио рассказал мне об этом во время предсезонной подготовки, но решение, которое потом приняло руководство, не было согласовано с ним. Еще он отметил, что хотел меня видеть в "Челси" (Конте работал с 2016 по 2018 год в лондонском клубе). Я всегда ценю таких людей, которые все говорят открыто", — цитирует Наингголана DAZN.

"СЭ"


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Теги: Наингголан Конте Кальяри Серия А Интер
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