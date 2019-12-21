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Индзаги: на бумаге "Ювентус" имеет больше шансов на победу в Суперкубке Италии

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги рассказал о подготовке к Суперкубку Италии против "Ювентуса". Встреча пройдет 22 декабря в Саудовской Аравии.

"Независимо от того, как играет "Ювентус", мы будем противостоять команде с отличным классом. Мы подготовились к любой ситуации. Я сказал ребятам, чтобы они были сосредоточены. Будет важно удержать мяч и заставить "Ювентуса" бегать, что они и делают с нами, когда сами владеют мячом.

Все знают Криштиану Роналду — он чемпион, который может изменить игру в любой момент, но есть много других игроков, за которыми мы пристально следим.

На бумаге "Ювентус" имеет больше шансов на победу, чем мы, но мы уже доказали на поле, что можем высказать свое мнение", — цитирует Индзаги Football Italia.

"СЭ"


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Теги: Индзаги Ювентус Серия А
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