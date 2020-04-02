Чемпионат Италии может быть возобновлен 20-го мая или в начале лета

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил сроки возобновления Серии А.

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"Главный приоритет – завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Я чётко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории – не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант.



Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов. Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической", — цитирует Гравину Football Italia.



Напомним, что в настоящее время итальянская Серия А, как и остальные ведущие европейские чемпионаты, приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.



После 26-ти туров в турнирной таблице чемпионата Италии лидирует туринский "Ювентус". Подопечные Маурицио Сарри набрали 63 очка и опережают идущий вторым "Лацио" на один балл.



Италия является эпицентром распространения коронавируса в Европе. По актуальным данным число зараженных вирусом COVID-19 на Апеннинском полуострове превысило 110 000 человек. Более 13 000 человек скончалось - это самые большие цифры по погибшим в мире.



Общее число зараженных коронавирусом на планете превысило 930 000 человек. Число смертей превысило 47 000 человек.