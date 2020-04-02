Чемпионат Италии может быть возобновлен 20-го мая или в начале лета

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил сроки возобновления Серии А.
Фото: Twitter
"Главный приоритет – завершить сезон. Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Я чётко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории – не лучшее решение, но мы рассматриваем и этот вариант.

Мы стараемся разработать четыре или пять вариантов. Я думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, ещё одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической", — цитирует Гравину Football Italia.

Напомним, что в настоящее время итальянская Серия А, как и остальные ведущие европейские чемпионаты, приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

После 26-ти туров в турнирной таблице чемпионата Италии лидирует туринский "Ювентус". Подопечные Маурицио Сарри набрали 63 очка и опережают идущий вторым "Лацио" на один балл.

Италия является эпицентром распространения коронавируса в Европе. По актуальным данным число зараженных вирусом COVID-19 на Апеннинском полуострове превысило 110 000 человек. Более 13 000 человек скончалось - это самые большие цифры по погибшим в мире.

Общее число зараженных коронавирусом на планете превысило 930 000 человек. Число смертей превысило 47 000 человек.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Медведев: уверен, что игроки "Зенита" отнесутся с пониманием к возможному снижению зарплат
Геркус: "Лестер" хотел Кверквелию за 15 млн фунтов. Никто не поддержал: "С деньгами порешаем, РЖД поможет"
Семин: Геркус не может плохо отзываться обо мне. Я служу футболу и клубам, в которых работаю
Милевский: 100 лет не занимался сексом за деньги, но это до сих пор процветает 1
"Если бы не Сафонов, Артем сгнил бы без работы". Орещук - о словах Дзюбы про агентов 2
Чемпионат Италии может быть возобновлен 20-го мая или в начале лета
Уткин: если "Зенит" перестанет проходить по ФФП, его могут дисквалифицировать из-за трансфера Сутормина
Тренер "Спартака": наш клуб самый популярный в Германии среди российских команд
УЕФА приостановил правило ФФП из-за коронавируса
Геркус: несправедливо считать, что если ты работаешь в футбольном клубе, то априори воруешь 2
Уткин - о цензуре на "Матч ТВ": любое издание учитывает интересы акционера
Уткин - о Черчесове: наивно связывать перспективы "Спартака" с именем тренера 1
Уткин: Федун - лицо "Спартака". Это человек, который готов присыпать деньгами больные места
"Матч ТВ" продолжит проигрывать "Карусели". Канделаки провела яркий эфир с Дзюбой у себя в "Инстаграме", а не на канале 1
Геркус рассказал, кто в 2017-м году мог сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива"
Селюк - о легионерах "Урала": их за 100 рублей никто не возьмет, надо доплачивать, чтобы они ушли 1
Тренер вратарей "Спартака": Сафонов и Максименко сильнее Акинфеева. Его карьера идёт на спад 7
Геркус рассказал, почему Дзюба не перешёл в "Локомотив"
Федун: "Спартак" недополучает полмиллиарда рублей в месяц из-за коронавируса 5
Медведев: в России за телеправа платят, что кот наплакал 7
Зинченко показал, как тренируется с собаками вместо гантелей (видео)
Новиков: отдал бы Филиппа и Комличенко в минское "Динамо"
Дзюба: водка отчасти спасает от коронавируса, но многие путают слабоумие и отвагу
Дзюба: противен алкоголь. Меня штырит от сладкого 2
Все футболисты "Валенсии" сдали отрицательные тесты на COVID-19
Форвард "Динамо" Н`Жи - о карантине: очень трудно весь день сидеть дома
"Ювентус" продлил контракт с инфицированным коронавирусом Матюиди
Мюллер договорился с "Баварией" о продлении контракта
"В Европе футболисты строго соблюдают самоизоляцию". Трабукки - о киберматче между "Спартаком" и ЦСКА 1
Червиченко: если сезон обнулят, то в Европе будут те же клубы, что опозорились в этом сезоне? 5
Все новости