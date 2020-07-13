Конте: если в клубе недовольны тем, что я делаю, я сразу уйду

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал свое будущее после выигранного матча 32-го тура Серии А с "Торино".
Фото: Gettyimages.ru
- Меня позвали в "Интер" ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клуб туда, где он заслуживает быть. Это вполне осуществимо, однако требуется время. Я прибыл в Милан с большим энтузиазмом и верой.

Знаю, что впереди долгий путь, но мне бы не хотелось злоупотреблять гостеприимством. Если все довольны тем, что я делаю, я не вижу причин, почему нам не стоит продолжать этот проект. Если в клубе недовольны тем, что я делаю, я сразу уйду, - цитирует Конте Football Italia.

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле одержал победу над "Торино". Встреча завершилась со счетом 3:1. У гостей отличился Белотти, у миланцев голами отметились Янг, Годин и Мартинес.

После сыгранных туров "Интер" располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, в активе команды 68 очков. Столько же баллов у римского "Лацио", однако подопечные Конте оказались выше по дополнительным показателям. Всего на 1 очко от этих команд отстает "Аталанта".

Лидирует в Серии А туринский "Ювентус". У подопечных Маурицио Сарри 76 баллов. До конца чемпионата осталось 6 туров.


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Теги: Конте Интер Серия А
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